Clochard trovato morto su una panchina a Milano: a dare l’allarme un passante

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 40 anni senza fissa dimora è stato trovato morto su una panchina del parco in piazza Principessa Clotilde a Milano, zona Bastioni di Porta Nuova. Cosa sia accaduto è ancora tutto da accertare. Stando alle prime informazioni, a lanciare l'allarme è stato un passante poco prima delle 9 di oggi lunedì 27 marzo. Subito sono stati allertati i soccorsi del 118, purtroppo però l'uomo era morto già da ore. Tra le ipotesi quella che il decesso sia avvenuto per causa naturale, forse per il troppo freddo della notte.

La vittima è un uomo di origini romene di 40 anni. A Milano viveva in strada. Ora si sta procedendo con l'identificazione perché l'uomo non aveva con sé alcun documento, ma in quartiere diverse persone lo conoscevano.