Cittadini bloccano l'abbattimento di 78 alberi a Milano: cosa sta succedendo al Parco del Ticinello Salvi per un pelo i 78 alberi che dovevano essere abbattuti nel parco del Ticinello, a sud di Milano. Un comitato di cittadini ha fermato la squadra di taglialegna che lunedì era stata inviata per abbatterli con il via libera del Comune di Milano.

Gli alberi abbattuti lunedì (foto da Facebook, Comitato difesa Ambiente Zona 5)

Abbattimento scampato, almeno per ora, per decine di alberi al parco del Ticinello, a sud di Milano. Lunedì mattina il comitato di cittadini Difesa Ambiente Zona 5, da anni impegnato contro la rimozione delle piante, ha bloccato la squadra di cinque agricoltori inviata con l'avvallo del Comune di Milano per abbattere 78 alberi all'interno dell'area verde compresa tra Gratosoglio e Vigentino. "L'operazione è stata interrotta solo grazie al presidio del nostro Comitato – scrivono i membri dell'associazione sulla loro pagina Facebook – e soprattutto al tempestivo intervento dei consiglieri di Municipio 5 che si sono immediatamente attivati per evitare il peggio".

"Questi individui che stavano tagliando – proseguono – erano partiti dal ponte carrabile 1° Lotto e parlavano di arrivare fino alla Cascina Campazzino, tagliando sia sulla sponda destra che su quella sinistra del Cavo", cioè del canale Ticinello che dà il nome al parco. L'intervento, spiega ancora il comitato, "effettuato oltretutto senza rispettare le prescrizioni dell'Ente Parco Sud nel cui ambito ci troviamo" si è comunque concluso con il taglio di meno di una decina di alberi che dopo il loro abbattimento"sono stati abbandonati lì".

La vicenda va avanti in realtà da diversi anni: all'inizio del 2020 il Comune aveva previsto un taglio di 156 piante, che dopo le proteste dei cittadini e una trattativa sono diventate 78. Come riportato sul cartello affisso nel parco, le piante dovevano essere abbattute "a tutela dell'incolumità dei fruitori del parco e/o delle funzionalità del cavo del Ticinello". Il comitato però non si è accontentato del compromesso e ha mandato una diffida al Comune di Milano che ha autorizzato la rimozione. I cittadini, a questo punto, sperano di poter tutelare gli alberi almeno fino all'inizio del prossimo mese: dal 1° aprile, infatti, scatta il divieto di potatura per favorire la ripresa vegetativa delle piante e la nidificazione degli uccelli.

"La vicenda è grottesca – ha commentato a Fanpage.it Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi ed ex assessore all'ambiente e al traffico di Regione Lombardia – prima gli alberi da tagliare erano 156, ora dopo la lotta del comitato di zona 5 e nostra, sono diventati 78 (la metà esatta). Ma secondo noi tanti di questi sono ancora da salvare. Quello che chiediamo è un confronto tecnico. Lunedì gli abbattimenti sono stati fermati dai cittadini e dall'intervento del municipio. Ma ci vorrebbe proprio un Comune che tutelasse gli alberi e non li tagliasse".