Ciclista travolto da un’auto sul ponte di Spessa a Pavia: morto 39enne Un ciclista di 39 anni è stato travolto e ucciso da un’auto sul ponte di Spessa a Pavia. A investirlo è stata una Fiat Panda che procedeva nella sua stessa direzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 39enne è stato travolto e ucciso da un'auto nel territorio comunale di Arena Po, in provincia di Pavia, nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 21 marzo. Stando a quanto ricostruito, l'uomo stava girando in sella alla sua bicicletta pieghevole e, arrivato sul ponte di Spessa, una Fiat Panda che procedeva dietro di lui lo ha investito. Le condizioni del 39enne sono apparse subito molto gravi. Il conducente dell'auto ha chiamato i soccorsi, ma nonostante l'arrivo dei sanitari e il trasporto d'urgenza al pronto soccorso è deceduto per le lesioni riportate. Gli agenti della polizia stradale di Pavia si sono occupati dei rilievi.

L'incidente sul ponte di Spessa

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando la visibilità era molto ridotta. Otavio Cosme Aiello, 39enne nato in Brasile e residente a San Zenone, stava percorrendo il ponte di Spessa che sovrasta il Po quando è stato travolto. La sua bicicletta pieghevole è stata colpita da una Fiat Panda che viaggiava alle sue spalle, nella stessa direzione.

Non è ancora chiaro il motivo dello schianto. Probabilmente, a causa del buio, il conducente non si è accorto della presenza del 39enne, oppure potrebbe essersi trattato di un momento di distrazione. L'automobilista si è fermato subito dopo l'impatto e ha dato l'allarme.

L'intervento dei sanitari e le testimonianze

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Belgioioso. I sanitari hanno prestato le prime cure al 39enne e poi lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Stradella. Le condizioni di Aiello erano apparse subito molto gravi e i medici, nonostante i tentativi di salvarlo, hanno dovuto dichiarare il suo decesso.

Una pattuglia della polizia stradale di Pavia ha raggiunto il luogo dell'incidente e si è occupata di effettuare i primi rilievi e raccogliere le testimonianze. Gli agenti hanno dovuto anche regolare il traffico, particolarmente intenso a quell'ora.