Ciclista travolto da un Suv nel Mantovano: è morto sul colpo A Monzambano un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato travolto da un suv: l’anziano si trovava in sella alla sua bici.

Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre, a Monzambano. Si tratta di un comune in provincia di Mantova, ma che è al confine con la provincia di Verona. L'anziano è morto sul colpo: nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, per lui non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'incidente: l'auto ha urtato la bici durante un sorpasso

Sulla base delle informazioni arrivate fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 6. L'uomo è stato investito da un suv Peugeot sulla strada provinciale numero 15 poco distante dalla rotonda in cui si trova il Bar Piccard.

Sembrerebbe che sia il ciclista che il conducente dell'automobile viaggiavano in direzione di Borghetto quando, a un certo punto, il suv ha cercato di sorpassare il 78enne.

Durante la manovra, il veicolo ha urtato il ciclista e lo ha fatto cadere a terra. Non è chiaro in che condizioni versi il conducente.

L'uomo di 78 anni è morto sul colpo

Sono stati chiamati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari, arrivati con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero partito da Verona, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.