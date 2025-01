video suggerito

Chiede la carità al parroco, poi gli ruba il portafoglio: si cerca il colpevole Un ragazzo ha chiesto la carità al parroco di Roncoferraro, in provincia di Mantova, poi gli ha rubato il portafoglio. I carabinieri hanno avviato le indagini per trovarlo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella tarda mattinata di ieri, il parroco di Roncoferraro, in provincia di Mantova, è stato vittima di un furto. Il ladro è un ragazzo: prima gli ha chiesto la carità, poi gli ha rubato il portafoglio.

Il fatto si è verificato ieri, nella giornata di mercoledì 29 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato quando un ragazzo avrebbe suonato il campanello nella casa canonica di Roncoferraro, nel Mantovano. Una volta giunto sull'uscio, il parroco di 81 anni, si sarebbe trovato di fronte il giovane a chiedergli la carità. Dopo aver cercato ed estratto il portamonete dalla tasca dei pantaloni sotto la lunga tunica nera, il sacerdote avrebbe dunque consegnato una banconota da 20 euro al ragazzo.

Mentre stava consegnando la carità, sarebbe però suonato il telefono cellulare del curato. L'81enne sarebbe allora andato a rispondere al telefono e, nel farlo, avrebbe appoggiando il portafoglio sul davanzale della canonica. Una volta finita la telefonata, il parrocco sarebbe tornato all'ingresso per mettere via il portamonete ma non lo avrebbe più trovato.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ladro, impossessatosi furtivamente del portafoglio del curato, probabilmente in preda al senso di colpa avrebbe poi riconsegnato l'oggetto svuotato però delle banconote al suo interno. Sul caso stanno ora indagando i Carabinieri della Stazione di Roncoferraro che hanno raccolto la denuncia del parroco e hanno avviato le indagini per l’individuazione del giovane autore del reato.