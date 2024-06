video suggerito

Chiara, 20enne dispersa nel lago Iseo: la famiglia ha donato oltre 5mila euro al gruppo che l’ha cercata La famiglia di Chiara Lindl, la ventenne scomparsa a settembre 2023 nelle acque del lago d’Iseo, ha donato cinquemila euro alla squadra di volontari tedeschi che ha contribuito alle ricerche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Lindl è una ragazza di vent'anni che è caduta nelle acque del lago d'Iseo l'1 settembre 2023. Da allora nessuno è riuscita più a trovarla. La famiglia è stata aiutata poi da una squadra di salvataggio, la Technische Hundestaffel, che utilizza i cani per recuperare i corpi delle persone. Purtroppo però nemmeno loro sono riusciti a individuarla pur riducendo notevolmente il raggio di ricerca.

E proprio per i loro impegno che la famiglia di Chiara, grazie anche a una raccolta fondi attivata per sostenere le ricerche della ragazza, ha donato oltre cinquemila euro.

La dinamica dell'incidente

L'1 settembre 2023, la ragazza si trovava con la sorella e sei amici a bordo di un motoscafo di proprietà di uno dei ragazzi. Un'amica di Chiara ha preso il timone, pur non avendo la patente nautica. Appena partita, la ventenne è caduta in acqua. Da allora nessuno è riuscito a recuperare il corpo. L'ultima volta è stata cercata per cinque giorni ad aprile.

Leggi anche Palpeggia e molesta undici specializzande: primario a processo per violenza sessuale aggravata

Il gruppo tedesco – aiutato dai volontari del Garda, del Soccorso Sebino e dai Sub di Monte Isola – si è concentrato nelle aree tra Pisogne, Lovere e Costa Volpino.

Le ricerche

Nonostante l'impegno, il corpo di Chiara non è stato rintracciato. La famiglia però non può dimenticare l'impegno dei volontari. "Siamo riusciti a donare 5.103 euro alla squadra di salvataggio. Sono molto contenti. I cani hanno fatto un ottimo lavoro, hanno fiutato Chiara. Purtroppo non è stata trovata, ma il raggio di ricerca è notevolmente ridotto", ha detto la madre della ventenne Irena Lindl.

La comunità del lago d'Iseo ha deciso di sistemare una lapide in ricordo della giovane.