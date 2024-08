video suggerito

Chiama l'ambulanza fingendo un malore, ma vuole solo un passaggio: denunciato 57enne I carabinieri hanno denunciato un 57enne di Monza per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo aveva finto un malore e aveva chiamato l'ambulanza per ottenere un passaggio.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 57enne di Monza è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Domodossola. Stando a quanto ricostruito, l'uomo, che era visibilmente ubriaco, stava cercando di entrare in una struttura alberghiera creando scompiglio. Quando i militari sono intervenuti per gestire la situazione, sono stati interrotti dall'arrivo di un'ambulanza. A chiamarla era stato proprio il 57enne che stava fingendo un malore per andare via di là.

A chiamare i carabinieri erano stati proprio i gestori dell'albergo, situato a Crodo, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Stando al racconto dell'albergatore, c'era un uomo che in evidente stato di ebbrezza stava provando a entrare nella struttura. I carabinieri stavano gestendo la situazione, quando un'ambulanza ha interrotto tutto per un presunto urgente bisogno di cure mediche.

Un uomo, infatti, aveva telefonato al 118 dicendo di sentirsi male e dichiarando di essere affetto da diabete. Poco dopo, si è scoperto che la chiamata era arrivata da quel 57enne monzese ubriaco che i militari dovevano calmare. In realtà, infatti, il 57enne non stava male, ma aveva anzi cercato di sfruttare l’emergenza sanitaria per ottenere un modo per andare via da quella situazione.

Una volta accertate le varie ricostruzioni, i militari hanno provveduto a denunciare quell'uomo. Il 57enne dovrà quindi rispondere per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme, avendo chiamato l'ambulanza senza averne realmente bisogno, e anche di resistenza a pubblico ufficiale.