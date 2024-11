video suggerito

Chi era Angelo Goffi, l'alpinista morto in un tragico incidente in montagna Si chiamava Angelo Goffi, l'escursionista che è morto ieri in Trentino: è precipitato da un ripido pendio ed è morto sul colpo. Era originario di Gavardo (Brescia).

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 novembre, si è verificato un terribile incidente in montagna. Un alpinista è infatti scivolato mentre percorreva un sentiero sul versante sud di Cima Agosta, nella zona della malga d'Arnò in Val di Breguzzo, a circa 2.200 metri di altitudine, nel Comune di Sella Giudicarie in Trentino.

La vittima si chiamava Angelo Goffi, che era conosciuto come Angiolino. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, poco dopo le 14 è precipitato lungo un ripido pendio erboso per oltre cinquanta metri sotto gli occhi di due amici. Ha riportato un gravissimo trauma cranico. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso sul posto.

Goffi aveva 71 anni. Era un fisioterapista n pensione. Nella comunità di Gavardo, comune che si trova in provincia di Brescia, era molto conosciuto perché era una colonna portante del Club alpino italiano proprio di Gavardo. Inoltre era impegnato nel volontariato. Con il Cai, aveva ricevuto la medaglia d'oro al premio Bulloni per il "Sentiero di Cinzia": si tratta di un progetto che permette di trasportare i disabili anche in montagna con le carrozzine joelette. Aveva scalato il Cervino, il Monte Bianco, la cima del Brenta sulle Dolomiti e l'Adamello.

Il funerale sarà celebrato a Gavardo, ma non è stata ancora comunicata la data. Lascia la moglie e tre figli.