Chi è Luca Nascimbene, sospeso dopo un giorno da medico di base a Lodi per accertamenti sulla laurea Luca Nascimbene, 26enne di Casteggio (Pavia) indagato per esercizio abusivo della professione, è stato sospeso dopo un solo giorno da medico di base a Vizzolo Predabissi (Lodi). “Ho studiato in Irlanda”, si è difeso intanto lui. Sui social si definiva scrittore, poeta, insegnante e giornalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Era il primo giorno di lavoro dentro l'ambulatorio di Vizzolo Predabissi, piccolo comune tra Lodi e Milano dove aveva preso il posto del medico di base appena andato in pensione. I carabinieri dei Nas l'hanno fermato dopo poche ore, a fine turno, con le ricette in mano e il camice bianco da dottore: Luca Nascimbene, 26 anni, per gli investigatori sarebbe sprovvisto del diploma di laurea e dei requisiti necessari a esercitare la professione sanitaria.

Ma chi è Luca Nascimbene, il giovane classe 1998 sospeso dall'incarico provvisorio di medico di famiglia che sarebbe riuscito a ingannare il Servizio sanitario nazionale, l’Asst Melegnano-Martesana, l'amministrazione comunale e i pazienti del paese? Stando alle tracce lasciate sul web, il 26enne di Casteggio (Pavia) ora indagato per esercizio abusivo della professione medica vanta un lungo passato da "scrittore e poeta" di opere auto pubblicate, opinionista di geopolitica su testate online e "giornalista", mentre su Facebook si definisce "Personaggio Pubblico, REPORTER" e su X "Insegnante di scuola superiore".

Ma non solo. C'è anche la politica nella sua già ricchissima carriera: il suo nome si trova infatti anche tra i candidati alle Amministrative di Voghera nel 2020, così come tra le autocandidature alle Comunali del 2021 per il Municipio 1 di Milano ("Sono orgoglioso di essere parte della grandissima famiglia di Fratelli d'Italia", scriveva al tempo), e quelle con il partito animalista (quindi con il centrosinistra) in Toscana e in Puglia.

In quanto a titoli di studio, in un curriculum caricato sul portale del Comune di Voghera, Luca Nascimbene dichiara un diploma con specializzazione in Elettronica da perito elettronico industriale all'istituto tecnico industriale Maserati di Voghera, e studi in Economia in corso all'università telematica Uninettuno.

Del percorso di studi in Medicina, insomma, qui non c'è nessuna traccia. E mentre dall’Asst lombarda spiegano che sulla sua posizione "sono in corso ulteriori accertamenti", Nascimbene ha affermato in numerose interviste di aver in realtà studiato in Irlanda: "Cinque anni, all'estero c'è più pratica e meno teoria, si entra subito in ospedale. Qui mi hanno chiesto solo un'autocertificazione", le sue parole. Ma la conferma dall'Ordine dei Medici, dove non risulta iscritto, non è per il momento ancora arrivata. Mentre la copia originale della laurea conseguita all'estero, a quanto pare, non sembra essere reperibile.

Solo un madornale fraintendimento? O un travestimento degno del film culto Prova a prendermi? A stabilirlo saranno gli investigatori dei Nas. "L’Amministrazione Comunale mette in discussione e critica fortemente la legge regionale dimostratasi profondamente inadeguata in merito ad un tema tanto delicato ed impattante sulla popolazione, stigmatizzando la mancanza di una puntuale verifica preliminare dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione medica", fa sapere intanto la sindaca di Vizzolo Predabissi Luisa Salvatori, che ha chiesto un inasprimento dei controlli per le assegnazioni dei medici di famiglia.