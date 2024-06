video suggerito

Chi è il conte Luca Padulli: compra un palazzo a Milano da 40 milioni, ma gira con un Opel Corsa e vola in Economy Il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo è il ricco acquirente inglese, ma di origini milanesi, che ha acquistato il prestigioso stabile al civico 20 di via Bagutta nel pieno centro di Milano.

A cura di Matilde Peretto

Il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo

Il nuovo proprietario del prestigioso immobile di via Bagutta 20, nel pieno centro di Milano e vicinissimo al Quadrilatero della moda, è un ricco signore che possiede migliaia di terre in Inghilterra (si pensa ne abbia addirittura di più di Re Carlo III), ma è nato e cresciuto a Milano e guida un'utilitaria Opel Corsa. È il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo, 69 anni, e ha appena acquistato per 40 milioni di euro il palazzo al civico 20 di via Bagutta.

Originariamente, l'immobile faceva parte delle proprietà di Zunino, per poi passare a Torre sgr, fino alla società svizzera Artisa group. Ora, il palazzo è nelle mani del conte Padulli. Stando ai suoi piani, parte dei 3mila metri quadrati di superficie saranno affittati a un brand di lusso.

L'immobile in via Bagutta 20 acquistato dal conte Padulli (foto presa dal GoogleMaps)

Chi è il conte Luca Padulli: le origini e la carriera

Luca Padulli è nato nel maggio del 1955, ha origini milanese e sembra che la sua nobile famiglia sia stata perseguitata da Mussolini e dai nazisti. Ha studiato alla Bocconi, per poi trasferirsi a Londra dove ha iniziato a muoversi nel mondo della finanza. Da qui, è iniziata la sua fortuna soprattutto nei settori agricolo e immobiliare.

Ha rilevato la Albanwise Wallace Estates nel 1994 che, a oggi, è considerata tra le più grandi aziende agricole e immobiliari del settore. Possiede fattorie nel Norfolk (luogo in cui vive nella sua tenuta del XVI secolo) e nello Yorkshire dalle quali dipende il 2 per cento della produzione totale di patate del Paese. Secondo il Times, il conte Padulli, in totale, controlla 12 mila ettari di terreno ed è proprietario di più di 100mila immobili.

Nel 2005 diventa direttore dell'hedge found Camomille Associates con oltre 2,3 miliardi di asset. È anche socio di Montedison, Ferfin, Alerion e Moleskine.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Sul conte Padulli di Vighignolo non si conoscono molte informazioni personali e di lui circolano poche foto. Sembra che si comporti da persona fin troppo normale nonostante il suo patrimonio: per spostarsi prenderebbe voli in Economy e guiderebbe una vecchia utilitaria Opel Corsa. Nella sua tenuta nel Norfolk, situata nel villaggio di Barton Bendish, sembra che organizzi ogni anno uno spettacolo pirotecnico e, in estate, apra i suoi giardini al pubblico.

Luca Padulli è anche un appassionato collezionista d'arte, come suo padre. Nel 2017 ha venduto una collezione di antichi disegni firmati da artisti del calibro di Goya, Michelangelo, Rubens e Degas al Getty Museum per oltre 100 milioni di dollari.

Nella sua scalata al successo, ancora una volta secondo il Times, c'è stato, lo scorso anno, un insuccesso: la sua società è stata accusata dai funzionari del governo inglese di non aver pagato l'adeguamento alle norme antincendio per diversi edifici in affitto. La Albanise Wallace Estate, però, ha smentito qualsiasi cattiva condotta.