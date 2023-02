Chi è Don Joe, il producer e dj Luigi Florio a Sanremo 2023 con Tananai Tananai per la serata dei duetti al Festival di Sanremo canterà con Don Joe, nome d’arte di Luigi Florio: ecco chi è il disc jockey che ha fondato il gruppo musicale di successo Club Dogo.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook di Don Joe

Don Joe, nome d'arte di Luigi Florio, è tra gli artisti attesi per la serata dei duetti al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston affiancherà Tananai, al Festival per il secondo anno di fila: i due si esibiranno con un omaggio a Biagio Antonacci, anche lui sul palco, intonando "Vorrei cantare come Biagio".

Don Joe è conosciuto agli italiani per essere il disc jockey, produttore discografico e rapper italiano che ha fondato il gruppo musicale di successo Club Dogo.

La carriera di Don Joe e la formazione dei Club Dogo

Il successo di Don Joe arriva soprattutto quando forma il gruppo Dogo Gang. La sua carriera prosegue anche come solista affiancando importanti nomi della musica italiana come Shiva, Massimo Pericolo, Ernia, e Sacky e la scoperta Nerissima Serpe. Poi la malattia, il diabete, scoperto in un tour con i Dogo che diventa anche il filo conduttore che viene rappresentato negli skit, abitudine americana a cui Don Joe non fa che ammiccare. Tra i suoi più grandi successi c'è il singolo Ora o mai più, realizzato con la partecipazione vocale della cantante Emma pubblicato il 17 aprile 2015.

Le collaborazioni con Guè, Marracash e Jake La Furia

Insieme a Don Joe nella formazione del gruppo Club Dogo ci sono anche Guè e Jake La Furia. A collaborare con loro invece ci sono importanti nomi del mondo rap italiano come Marracash. Tra gli ultimi pezzo infatti c'è quello uscito il 15 marzo del 2019 quando il produttore milanese ha pubblicato il singolo F.A.K.E., realizzato in collaborazione con Marracash e Jake La Furia.

Don Joe a Sanremo 2023 con Tananai

Tananai per la serata dei duetti ha voluto Don Joe al suo fianco e Biagio Antonacci per il suo grande ritorno al Teatro Ariston. Quello che succederà sarà qualcosa di veramente inedito per il Festival: più generi diversi si incontreranno e il risultato non potrà che essere un successo.