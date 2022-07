Chi è Davide Longhi, il pilota 34enne morto in un incidente al Mugello È il bergamasco Davide Longhi, il pilota di 34 anni che è morto ieri dopo un incidente al Mugello. Il ragazzo è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Davide Longhi, il pilota 34enne morto nella giornata di ieri, giovedì 30 giugno 2022, sul circuito del Mugello in Toscana. Longhi, originario di Romano di Lombardia (Bergamo), era impegnato in una prova in vista della Coppa Italia che si sarebbe svolta nel weekend: l'incidente è avvenuto tra la moto del 34enne e quella di un altro motociclista di 39 anni.

Il pilota è morto in ospedale

Dopo la caduta, sia le condizioni di Longhi che quelle dell'altro pilota erano apparse molto gravi tanto che entrambi sono state soccorse in codice rosso. Il pilota 34enne, dopo che i medici e i paramedici gli avevano fornito le prime cure sul posto, lo avevano intubato e trasferito con un elicottero all'ospedale Careggi di Firenze. Era stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, ma nonostante tutti i tentativi Longhi è morto nel primo pomeriggio.

Davide Longhi

Davide Longhi voleva fare il pilota fin da bambino

Il 34enne era molto conosciuto a Romano e infatti su Facebook sono stati diversi i messaggi di cordoglio e condoglianze nei confronti della famiglia. Longhi aveva coltivato questa passione per la motocicletta fin da bambino riuscendo poi a realizzare il suo sogno.

I messaggi di cordoglio

Oltre che pilota, era anche titolare del bar La pepita d'oro: "No non ci sto, non ci credo! Non è possibile! Mi sono sentito attraversare lo stomaco e la schiena da un brivido assurdo, non può essere successo! Abbiamo lavorato insieme in pista – scrive una conoscente su Facebook – eri una persona meravigliosa ed un pilota fortissimo!Il nostro sport, tanto ti dà e tanto ti toglie!Mi ricorderò di te!".