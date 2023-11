Chi è Antonio Altobelli, l’uomo trovato morto in un vivaio: scomparso durante una gita con amici a giugno Si chiamava Antonio Altobelli, l’uomo di 79 anni che è stato trovato morto a Laveno Mombello (Varese). Era scomparso il 25 giugno durante una gita con amici.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Antonio Altobelli, l'uomo di 79 anni che è stato trovato morto a Laveno Mombello (Varese). Nonostante gli accertamenti delle forze dell'ordine siano ancora in corso, sembrerebbe che i vestiti e i documenti trovati sul cadavere appartengano proprio a lui. L'anziano era scomparso cinque mesi fa durante una gita con alcuni amici.

Chi era Antonio Altobelli, il pensionato sparito il 25 giugno

Originario di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia, era sparito il 25 giugno scorso. Altobelli era impegnato in una gita organizzata con altri pensionati. Dopo aver fatto un giro su un treno storico, il Laveno Express, la comitiva è andata a pranzo in un ristorante. Il 79enne invece si sarebbe allontanato e seduto al tavolino di un bar.

Dopo aver mangiato un gelato, avrebbe imboccato un sentiero. Da quel momento, non si sono più avute sue notizie. È stato ripreso solo da alcune telecamere di sorveglianza, installate lungo la strada, proprio mentre percorreva la via. Gli amici, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno subito chiesto aiuto. I soccorritori non sono riusciti a trovarlo.

Il ritrovamento del cadavere in un ex vivaio di Laveno Mombello

Il cadavere è stato trovato ieri, venerdì 17 novembre, durante un sopralluogo edilizio in un ex vivaio ormai in disuso: sono stati subito allertati i carabinieri della stazione locale, di Luino e il comando provinciale di Varese. I militari stanno proseguendo con i rilievi e tutti gli accertamenti necessari a confermare l'identità del cadavere. Inoltre si cercherà di chiarire sia la dinamica che la causa della morte.