Chi è Andrea Tosi, l’uomo indagato per la scomparsa della cantante Greta Spreafico

Andrea Tosi è l'uomo che è iscritto nel registro degli indagati per la scomparsa di Greta Spreafico, la cantante che è sparita da sedici mesi. È quanto si è appreso dalla trasmissione Iceberg che è andata in onda su Telelombardia.

A Tosi, che lavora come giardiniere, sarebbe stato contestato il reato di occultamento e distruzione di cadavere. Sembrerebbe che la Procura di Rovigo, in assenza di prove sufficienti, avrebbe già chiesto l'archiviazione.

Come si sono conosciuti Andrea Tosi e Greta Spreafico

Tosi e Spreafico si sarebbero conosciuti su Facebook. I due avrebbero trascorso una serata tra il 3 e il 4 giugno 2022. Avrebbero passato del tempo insieme tra i locali di Porto Tolle, comune che si trova proprio nella provincia di Rovigo, e dove la cantante si era recata per la vendita di un appartamento che aveva ereditato dal nonno.

Il 6 giugno la donna avrebbe dovuto completare la vendita recandosi dal notaio, ma non si sarebbe mai presentata. Il compagno ne ha così denunciato la scomparsa. A marzo scorso era emersa la notizia, che ci fosse un indagato. Il 30 marzo scorso gli inquirenti hanno così perquisito casa del giardiniere.

Le parole del fratello di Greta

Durante un'altra trasmissione, Storie Italiane in onda su Rai Due, il fratello della 53enne ha raccontato che lo stesso Tosi ha raccontato che, la sera prima della scomparsa, Greta e lui si sono visti. In quella sera, la donna avrebbe ricevuto una telefonata che l'avrebbe inquietata molto: "Era serena e tranquilla e poi ha cambiato umore", ha detto il fratello.

La donna avrebbe chiesto al giardiniere di dormire da lei, ma lui avrebbe rifiutato. Greta Spreafico sarebbe partita da sola in automobile: ""Il mio sospetto è che lei non sia andata a casa perché aveva paura. Greta non è andata a casa ed è rimasta in giro in macchina".