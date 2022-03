Chatta al volante e sbanda: i carabinieri lo fermano pensando che sia ubriaco e gli trovano 4 chili di droga Un cuoco 51enne è stato arrestato dai carabinieri per spaccio. L’uomo ha sbandato mentre era in auto, attirando l’attenzione dei militari: pensavano che fosse ubriaco, invece stava chattando al volante. Nel bagagliaio dell’auto sono stati poi scoperti 4 chili di hashish.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un messaggio di troppo al telefonino è costato molto caro a un 51enne di Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. L'uomo, di professione cuoco, mentre era al volante della sua auto a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, stava contemporaneamente chattando sul suo telefonino. Si sa che gli uomini difficilmente riescono a fare due cose insieme: e difatti l'uomo ha sbandato vistosamente, proprio mentre era sotto gli occhi di una pattuglia dei carabinieri.

La sbandata ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri

I militari dell'Arma, impegnati in una serie di controlli lungo la strada statale 35, hanno creduto che l'automobilista fosse ubriaco e lo hanno fermato. Il 51enne si è fin da subito mostrato piuttosto preoccupato per le domande dei carabinieri. La perquisizione del veicolo ha chiarito il motivo della preoccupazione: nel bagagliaio infatti i militari dell'Arma hanno trovato quattro chili di hashish all'interno di un borsone. A quel punto per il 51enne sono scattate le manette con l'accusa di spaccio: l'uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari.

I successivi accertamenti hanno consentito di chiarire che l'uomo, che ha dei precedenti di polizia, non si era messo al volante ubriaco, ma si era comunque distratto perché stava scambiando dei messaggi sul telefonino mentre era al volante, un comportamento ovviamente altrettanto pericoloso. E ad aggravare la sua posizione è poi arrivata la scoperta della droga che stava trasportando. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre si cercherà di capire se i messaggi erano destinati a eventuali complici del 51enne.