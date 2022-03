Charlotte Angie, uccisa e fatta a pezzi: il vicino confessa l’omicidio, avevano avuto una relazione Il vicino di casa ha confessato l’omicidio questa notte: dopo averla uccisa, ha messo il cadavere nel congelatore.

A cura di Ilaria Quattrone

Il corpo di Carol Maltesi, l'attrice hard il cui nome d'arte è Charlotte Angie, è stato trovato smembrato in quindici pezzi. La 26enne è stata uccisa a gennaio scorso. A confessare il suo omicidio è il vicino di casa, un uomo di 43 anni che risiede a Rescaldina nella provincia di Milano e che nella mattinata di oggi, martedì 29 marzo, è stato sottoposto a fermo di indiziato. Come appreso da Fanpage.it, i due avevano avuto una relazione sentimentale. Proprio lui ieri si è presentato dai carabinieri: ha fornito alcune informazioni sulla donna e dato delle circostanze che, come scritto in una nota stampa della Procura, "si rivelavano contraddette dalle emergenze investigative" che erano state acquisite.

L'uomo ha confessato l'omicidio

Durante l'interrogatorio, che si è svolto alla presenza del suo avvocato difensore Stefano Paloschi, l'uomo ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere: lo avrebbe nascosto nel congelatore della casa della stessa vittima e poi, dopo averlo fatto a pezzi, lo ha gettato in un dirupo di una montagna. L'uomo dovrà quindi rispondere delle accuse di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Per il momento non si conosce il movente. Il corpo è stato trovato il 20 marzo scorso da un uomo che si era accorto della presenza di quattro bustoni che, come aveva spiegato a Fanpage.it, erano "strani. Non come al solito" e una volta aperti vi aveva trovato una mano con uno smalto violetto e dei glitter.

La svolta grazie ai tatuaggi della vittima

Subito i carabinieri si sono attivati cercando di poter risalire alla sua identità: un'operazione resa difficile dal fatto che dalle analisi delle impronte digitali non risultava nulla e che non vi erano denunce di scomparsa. Grazie ai tatuaggi trovati sul corpo e all'appello dei carabinieri, è stato possibile capire che quel corpo martoriato e distrutto apparteneva alla 26enne. Dalle indagini è poi emerso che proprio la sua auto era passata domenica 20 marzo (giorno del ritrovamento del corpo) a Borno: a guidarla era un uomo, il 43enne. Adesso bisognerà capire il perché di questo atroce gesto.