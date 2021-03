Un cinema trasformato in centro vaccinale: succede al Movie-in di Cerro Maggiore, in provincia di Milano. Il multisala sarà la prima struttura lombarda realizzata in collaborazione tra pubblico e privato. L'idea era stata già annunciata a fine gennaio da Uci Cinema, ma adesso diventerà realtà.

Le vaccinazioni saranno eseguite al piano della biglietteria

In una nota stampa, Uci Cinema – che a Milano possiede sei strutture – aveva spiegato come i suoi cinema avessero spazi idonei per poter svolgere le vaccinazioni: le sale sarebbero spaziose e arieggiate, ben collegate con i trasporti pubblici e dotate di aree di parcheggio. L'azienda aveva manifestato la propria disponibilità a operare degli adattamenti per eventuali modifiche necessarie alle vaccinazioni. L'azienda socio sanitaria territoriale Milano Ovest ha quindi fatto sapere che l'hub sarà realizzato al piano biglietteria del cinema, che si trova a pochi metri dall'uscita di Legnano dell'autostrada A8 Milano-Varese, e dove saranno disponibili i posti auto del parcheggio del centro commerciale.

L'inaugurazione prevista per lunedì 15 marzo

Il centro sarà inaugurato nella mattinata di lunedì 15 marzo alle ore 9 e sarà presente anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Nella mattinata di oggi, la sindaca di Cerro Maggiore Giuseppina Berra, attraverso un comunicato stampa, ha fatto sapere che è stato eseguito l'ultimo sopralluogo dalle autorità sanitarie. Una visita necessaria e soprattutto decisiva per l'inizio dell'attività. Quello di Cerro non sarà l'unico centro extra-ospedaliero della Regione, presto infatti potrebbero aggiungersene altri.