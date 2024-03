Centinaia di manifestanti per Dax a Milano: “Fascisti e polizia dai nostri quartieri vi cacceremo via” Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 marzo, sono centinaia gli attivisti scesi in piazza per ricordare Dax, il giovane ucciso nel 2003 a Milano da tre uomini vicini all’estrema destra. Si contano centinaia di partecipanti. Ci sono disagi alla circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto Claudio Furlan/LaPresse – Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 16 marzo, si sta svolgendo una manifestazione a Milano in ricordo di Davide Cesare, l'attivista del centro sociale Orso che è stato ucciso nel 2003 fuori da un pub. Ad ammazzarlo sono stati Federico, Mattia e Giorgio Morbi: i tre, fratelli e papà, non hanno mai nascosto di essere vicini all'estrema destra. Quella notte è conosciuta nel capoluogo meneghino come la notte nera. Al San Paolo, dove è morto il ragazzo, è stata organizzata una giornata dedicata proprio in sua memoria. Ogni anno si svolge una commemorazione: i movimenti si riuniscono sotto la sigla Dax resiste, come mostra l'immagine scattata durante il corteo dell'anno scorso.

Il percorso del corteo a Milano

Oggi pomeriggio – in occasione del ventunesimo anniversario dall'omicidio – sono centinaia gli attivisti dei centri sociali e delle sigle antagoniste a essere scesi in piazza. Se ne contano almeno cinquecento. Tante anche le bandiere palestinesi. Il corteo è passato in zona di Porta Ticinese e precisamente da via Brioschi dove Dax è morto. Ha attraversato la Darsena, per poi interessare viale Papiniano. È poi diretto verso il carcere di San Vittore e ritornerà in via Gola. Tra gli slogan che sono stati intonati: "Fascisti e polizia dai nostri quartieri vi cacceremo via".

Disagi al traffico soprattutto in zona Navigli

Oltre alle numerose bandiere con Dax Resiste o palestinesi, sono stati accesi alcuni fumogeni. Gli agenti della polizia e i carabinieri sono scesi in piazza anche a difesa del commissariato Ticinese dove è passato il corteo. Si sono registrati pesanti disagi al traffico soprattutto in zona Navigli.