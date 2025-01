video suggerito

C'è anche Milano tra le città dove si rischia di morire di più per gli effetti del cambiamento climatico Il cambiamento climatico in Europa comporterà un aumento significativo dei decessi legati al calore anche a Milano (insieme a Roma, Napoli e Genova così come Atene, Bucarest e Valencia). Gli autori dello studio: "Oltre 2,3 milioni di decessi aggiuntivi legati alle temperature in 854 città europee entro il 2099"

Il cambiamento climatico comporterà un aumento significativo dei decessi legati al calore in tutta Europa e in particolare in Italia. Dove? In particolare nelle grandi città mediterranee come Roma, Napoli e Genova. Ma non solo. C'è anche Milano nella classifica delle realtà che, da qui al 2099, potranno essere più colpite dagli effetti negativi del riscaldamento globale.

A decretarlo è uno studio di modellizzazione condotto dai ricercatori del laboratorio Environment & Health Modelling (EHM) della London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) e pubblicato su Nature Medicine. Il lavoro di ricerca stima infatti che i cambiamenti climatici potrebbero direttamente causare oltre 2,3 milioni di decessi aggiuntivi legati alle temperature in 854 città europee entro il 2099, se non si intraprenderanno azioni urgenti per ridurre le emissioni di carbonio: il 70 per cento di questi decessi, infatti, potrebbe essere evitato se si agisse rapidamente.

"I nostri risultati sottolineano l’urgente necessità di perseguire aggressivamente sia la mitigazione del cambiamento climatico che l’adattamento al calore crescente", ha commentato Pierre Masselot, autore principale del laboratorio EHM presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). "Questo è particolarmente critico nella regione mediterranea dove, se non si agisce, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Ma, seguendo un percorso più sostenibile, potremmo evitare milioni di decessi prima della fine del secolo".

Secondo lo studio di modellizzazione, le dieci città europee che vedranno il più alto numero di decessi legati alle temperature entro la fine del secolo sono Barcellona (Spagna) con 246.082, Roma (Italia) 147.738, Napoli (Italia) 147.248, Madrid (Spagna) 129.716, Milano (Italia) 110.131, Atene (Grecia) 87.523, Valencia (Spagna) 67.519, Marsiglia (Francia) 51.306, Bucarest (Romania) 47.468, Genova (Italia) 36.338. Tutte città popolose, che si collocano anche al di fuori della regione mediterranea.

"Questo studio fornisce prove convincenti che il forte aumento dei decessi legati al calore supererà di gran lunga qualsiasi riduzione legata al freddo, comportando un aumento netto della mortalità in tutta Europa", ha dichiarato invece il professor Antonio Gasparrini, autore senior dell’articolo e responsabile del laboratorio EHM presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). "Questi risultati smentiscono le teorie proposte sugli effetti ‘benefici’ del cambiamento climatico, spesso utilizzate per opporsi alle fondamentali politiche di mitigazione che dovrebbero essere implementate il prima possibile.”