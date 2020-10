in foto: (Immagine di repertorio)

Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un albero, morendo sul colpo. È successo a un uomo di 81 anni che è rimasto coinvolto in un incidente in via Camillo Benso di Cavour, a Castegnato, in provincia di Brescia: a lanciare l'allarme alcuni automobilisti che hanno visto il corpo dell'anziano in strada. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma probabilmente l'impatto è stato causato da una manovra un po' azzardata.

L'anziano ha perso il controllo dello scooter dopo aver affrontato una curva

L'incidente, che ha scosso il piccolo comune di appena 8mila anime del Bresciano, è avvenuto poco dopo le 13.30 di questa mattina mercoledì 7 ottobre. L'uomo, stando a quanto riporta BresciaToday, stava percorrendo con il suo scooter la strada che collega Paderno Franciacorta a Castegnato quando a un certo punto, nell'affrontare una curva ha iniziato a sbandare: è così che ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero, che costeggia la strada. È probabile dunque secondo una prima ipotesi che la causa dell'impatto sia stata proprio una manovra azzardata. La polizia stradale, che sta ricostruendo le dinamiche dell'incidente, ha escluso al momento il coinvolgimento di altri veicoli.

L'anziano è morto sul colpo dopo il violento impatto

L'impatto è stato molto violento tanto che l'81enne, residente a Roncadelle, è morto sul colpo. Alcuni automobilisti che stavano percorrendo la stessa strada hanno quindi notato il corpo e allertato subito i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso del Civile di Brescia. Nonostante la loro tempestività, per l'uomo era ormai troppo tardi.