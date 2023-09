Caso asintomatico di febbre Dengue in Lombardia, a Cremona parte la disinfestazione porta a porta Il caso asintomatico ha fatto scattare la procedura di disinfestazione porta a porta a Cremona: gli addetti andranno nelle case delle persone nel raggio di 200 metri dal luogo in cui è stato individuato il contagio.

A cura di Sara Tirrito

Zanzara aedes aegypti

A Cremona è stato registrato un caso asintomatico di persona positiva alla febbre Dengue. Allertato dalla Direzione del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats Valpadana, il sindaco ha attivato le procedure di disinfestazione straordinaria che coinvolgeranno diverse zone della città.

Nelle ultime ore, l'infezione di origine virale ha registrato un aumento in diverse città lombarde, in particolare a Brescia e nel lodigiano. Gli interventi di sanificazione che saranno attuati a Cremona saranno massicci, con una disinfestazione porta a porta nelle case delle persone.

Il caso di Cremona

La notizia è arrivata nella giornata di martedì 5 settembre. Nella mattinata del 5 settembre, la Direzione del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats Val Padana ha informato il Comune di Cremona che una persona era positiva ma asintomatica. Si tratta di un paziente che non risiede a Cremona ma lavora nei pressi di piazza Roma, in centro città.

Proprio da quei luoghi è partito l'ordine di disinfestazione, che avverrà domani 6 settembre a partire dalle 5 del mattino. L'intervento metterà in sicurezza tutto ciò che rientra in 200 metri dal luogo in cui è stato registrato il contagio. Accompagnati dalla Polizia locale, gli addetti della disinfestazione entreranno in tutte le proprietà pubbliche e private.

La prassi prevede l'applicazione di un trattamento larvicida nelle aree identificate come potenziali focolai, come ad esempio sottovasi e bidoni.

Quali sono i sintomi della febbre Dengue

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, la febbre Dengue mette a rischio metà della popolazione di tutto il mondo. È una malattia di origine virale che si trasmette tramite punture da zanzare infette.

Si manifesta spesso con febbre alta e improvvisa, mal di testa, dolori ai muscoli e alle articolazioni, fiacchezza, mal di schiena e sfoghi cutanei. Per questi sintomi è soprannominata febbre spacca ossa, ma molte volte è asintomatica.

L'incubazione del virus può variare dai tre ai 14 giorni ma in media va dai due ai sette. Le zanzare che più comunemente trasmettono l'infezione sono del genere Aedes, a cui appartiene anche la zanzara tigre.