Capriolo resta intrappolato nel Naviglio, salvato dai vigili del fuoco: il video dei soccorsi e della liberazione Il salvataggio è avvenuto questa mattina dopo la segnalazione di un passante. Si trattava di un capriolo femmina rimasto intrappolato per alcune ore nelle acque del Naviglio Grande. I vigili del fuoco l'hanno catturato con alcune reti e rimesso in libertà.

Le fasi del salvataggio del capriolo (Fonte: video dei vigili del fuoco)

Questa mattina i Vigili del fuoco di Milano hanno salvato un capriolo rimasto incastrato in un canale vicino al Naviglio Grande nel comune di Zibido San Giacomo, a sud di Milano. Dopo averlo tratto in salvo dall'acqua ed essersi assicurati che stesse bene, l'animale è stato rimesso subito in libertà.

L'intervento sul Naviglio è avvenuto attorno alle 8:30 della mattina di oggi, sabato 5 aprile, dopo che un passante ha segnalato la presenza di un animale intrappolato nel canale che aveva difficoltà ad uscire dall'acqua. A quel punto sono scattati subito i soccorsi: arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno visto che si trattava di un esemplare di capriolo femmina che probabilmente si trovava in acqua già da qualche ora.

Gli operatori del nucleo del soccorso alpino e fluviale (Saf) sono quindi intervenuti e con un po' di pazienza e dopo alcuni tentativi sono riusciti a catturare l'animale con alcune reti e a trasportarlo fuori dal corso d'acqua. Constatato che l'animale si trovasse in buone condizioni, i vigli del fuoco lo hanno liberato in un campo.