Cane ucciso da un pitbull al parco, la famiglia: “Era come un figlio, non abbiamo neanche ricevuto le scuse” Un cane di piccola taglia “Simba” è stato assalito e ucciso da un pitbull che è improvvisamente uscito dal recinto che delimita l’area cani del parco pubblico di Assago.

A cura di Giorgia Venturini

Simba, il cane di dieci anni ucciso al parco

Un'aggressione improvvisa e durata pochi secondi quella che è accaduta in un parco pubblico di Assago. Qui un cane di piccola taglia è stato assalito e ucciso da un pitbull che è improvvisamente uscito dal recinto che delimita l'area cani della zona. I fatti risalgono a mercoledì 4 gennaio e ora la sindaca è pronta a fare un'indagine e capire cosa sia successo nel dettaglio.

Cosa è accaduto al parco di Assago

"Simba per me era come un figlio. Da quando è morto non riesco più a dormire. Ho raccontato quello che gli è successo perché non voglio che altri provino un dolore come il mio". A raccontare quanto accaduto su Facebook è Anna Antonino, la padrona del piccola cane Simba, un meticcio di dieci anni. La donna precisa: "Simba ad Assago in molti lo conoscevano e gli volevano bene. Simba e stato ammazzato da chi non ha voluto riconoscere la pericolosità del suo cane e lo portava in giro senza guinzaglio".

A portare fuori Simba era stata la figlia con il suo fidanzato verso le 20.30. La ragazza si trovava fuori dall'area cani con Simba che indossava il cappottino e la pettorina. Tutto è accaduto in pochi secondo: il cane di grandi dimensioni è uscito improvvisamente come un fulmine dall'area cani e si è avventato alla gola di Simba, che è morto in pochi minuti.

La famiglia: Non abbiamo ricevuto neanche le scuse

"Non riesco a farmene una ragione – scrive la padrona sui social – morire così per colpa di una superficialità". La donna si rivolge anche alla padrona del pitbull accusandola di essere andata via poco dopo e di aver lasciato la giovane in stato di shock. In aiuto alla ragazza è arrivata invece una donna che lavora lì vicino: le ha portato un cellulare così ha potuto avvisare la famiglia.

In pochi minuti la madre si è precipitata sul posto. Tutta la famiglia ha deciso di non sporgere denuncia perché temono che il pitbull venga abbattuto. Perché "non è mai colpa degli animali, ma degli umani che non sanno come gestirli. Se fosse stato al guinzaglio, molto probabilmente sarebbe stato possibile trattenerlo".

L'intervento della sindaca

Sull'accaduto è intervenuta anche la sindaca di Assago Lara Carano e dell'assessore alla Sicurezza Marco La Rosa. Sulla pagina del gruppo cittadino la prima cittadina ha scritto: "Quanto successo mi rende molto addolorata e completamente sgomenta. Avete tutta la mia comprensione per il vostro dolore. Io e l'assessore La Rosa ci stiamo informando per fare applicare le sanzioni e i controlli che prevede la normativa a riguardo".