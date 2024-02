Cane attacca una bambina: i genitori lo colpiscono con un badile e lo uccidono A Cremona una coppia ha ucciso a colpi di badilate un pastore tedesco che stava attaccando la figlia. Il proprietario dell’animale sarebbe pronto a presentare denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un cane è stato ucciso dal padre di una bambina, che era stata attaccata dall'animale. È successo a Cremona e l'episodio è stato raccontato dal quotidiano La Provincia di Cremona. Il pastore tedesco si era allontanato da casa sua ed era arrivato in via D'Annunzio. Probabilmente agitato per l'incontro con altri cani, si sarebbe diretto verso una famiglia composta da madre, padre e una piccola: i genitori avrebbero preso un badile e avrebbero colpito l'animale per difendere la bambina. Il cane è stato ricoverato d'urgenza alla clinica veterinaria di Annico, ma è morto qualche ora dopo.

Il proprietario del cane presenterà denuncia

Il proprietario del pastore tedesco vorrebbe presentare denuncia nei confronti dei genitori. Lo stesso animale a novembre, dopo essere scappato, aveva sbranato un cucciolo. All'epoca aveva morso alla mano la proprietaria del cagnolino e fratturato quella del marito della donna. Per fermarlo, era stato necessario l'intervento di dieci vicini e poi di un veterinario. Era stato quindi preso in consegna dall'Agenzia di tutela della salute della zona e poi riconsegnato al proprietario.

Il pastore tedesco arrivato in clinica con il cranio fracassato

Intervistata dalla Provincia, la veterinaria che lo ha preso in cura dopo il ferimento da parte dei genitori della bimba ha spiegato che quando è stato recuperato versava già "in condizioni estremamente critiche". Per il pastore tedesco è stato fatale il colpo in testa dato con un attrezzo da giardinaggio: "Il cranio era fondamentalmente fracassato. Abbiamo fatto quanto possibile e fino all'ultimo abbiamo cercato di salvarlo ma, alla fine, ha smesso di respirare ed è morto poco dopo la mezzanotte, tra giovedì e venerdì".