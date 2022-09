Cammina nudo lungo il ponte della provinciale: l’uomo era in stato confusionale Un uomo di 42 anni è stato trovato camminare nudo su un ponte a Segrate, in provincia di Milano: l’uomo è stato salvato dalle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Ilaria Quattrone

Stava camminando nudo ai lati della strada: è quanto hanno ripreso le telecamere di videosorveglianza di via Morandi a Segrate (Milano) nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno raggiunto il quarantaduenne – di cui non si conoscono le generalità – e lo hanno messo in salvo. Non si conosce il motivo del suo gesto.

L'uomo è stato visto camminare nudo sul ponte

In base alle prime informazioni circolate, sembrerebbe che l'impianto di videosorveglianza abbia immortalato un uomo camminare sul ponte. Sotto di esso, passano i binari della rete ferroviaria: "Grazie all’implementazione dell’impianto di videosorveglianza, abbiamo ricevuto un’alert di pericolo ancor prima delle segnalazioni che generalmente arrivano dai cittadini", si legge nel post della polizia locale su Facebook.

L'intervento reso possibile dalle telecamere di videosorveglianza

In questo modo gli agenti sono riusciti a intervenire immediatamente e avvertire la stazione di piazza IX Novembre. Gli agenti hanno trovato l'uomo, non solo privo di vestiti, ma anche in stato confusionale. Sono quindi riusciti a metterlo in salvo: "La nostra struttura di videosorveglianza è stata dotata di un software in grado di rilevare anomalie in situazioni e luoghi di particolare rilevanza".

Dopodiché sono stati allertati i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari gli hanno quindi prestato tutte le cure necessarie. Non è chiaro se sia stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. In ogni caso, adesso si cercherà di capire cosa possa averlo spinto a fare una cosa del genere.