Cammina lungo l’autostrada e viene travolto dalle auto: è grave un 34enne Verso le 7 di oggi martedì 2 maggio un uomo è stato investito mentre stava attraversando a piedi l’autostrada A4 tra gli svincoli di Peschiera e Sirmione, in direzione di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 34 anni si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale mentre è stato travolto da alcune macchine sull'autostrada A4. Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe parcheggiato la sua auto vicino all'autostrada per poi raggiungere la carreggiata a piedi. Per alcuni minuti ha camminato a lato delle corsie fino a quando ha atteso l'arrivo delle auto finendo inevitabilmente per essere travolto.

I soccorsi intervenuti sul posto

Tutto è accaduto verso le 7 di oggi martedì 2 maggio: l'incidente è avvenuto – come spiega Brescia Today – tra gli svincoli di Peschiera e Sirmione, in direzione di Brescia. L'uomo, di 34 anni, avrebbe riportato gravi traumi. Sul posto si sono subito precipitati i medici e i paramedici che, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasferito in ospedale: il 34enne non risulta in pericolo di vita.

L'ipotesi del gesto volontario

Ora le indagini sono affidate alla polizia locale. Tra l'ipotesi più credibile quella che l'uomo abbia voluto compiere un tentativo di suicidio. Dalla testimonianza degli automobilisti avrebbe infatti attraversato la strada all'improvviso proprio nel momento in cui stavano arrivando le auto. Al momento però non si esclude nessuna pista investigativa. Fortunatamente l'uomo si riprenderà.