Cammina lungo la provinciale e viene investita da una Smart: 39enne in condizioni disperate Una 39enne è ricoverata in condizioni disperate dopo essere stata travolta da una Smart. Da una prima ricostruzione, pare che la donna stesse camminando lungo la provinciale per Lodi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una donna di 39 anni è stata investita da una Smart lungo la strada statale 235 che conduce a Lodi, nel tratto che rientra nel comune cremonese di Dovera. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera, sabato 6 maggio, e pare che la 39enne stesse percorrendo la strada a piedi. Soccorsa, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia e le sue condizioni sarebbero disperate.

Era arrivata nei pressi della curva del Tormo, all’altezza dello svincolo di Cascina Scovazza in territorio di Dovera, quando si è ritrovata davanti la 39enne. La Smart non avrebbe fatto in tempo a frenare, centrando in pieno la donna.

Si tratta solo di una prima ricostruzione, visto che i rilievi da parte della polizia stradale di Crema sono andati avanti per tutta la notta. Per più di un'ora la strada è rimasta bloccata, con anche i sindaci dei comuni limitrofi impegnati nel far invertire la marcia alle auto in arrivo dai due lati della 235 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Leggi anche Corriere reagisce a un tentativo di rapina, ma viene investito da un complice in auto

Al momento, la 39enne, residente nella frazione di San Rocco, si trova ricoverata al San Matteo di Pavia e le sue condizioni sarebbero disperate.