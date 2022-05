Cade dal quarto piano, arrestato il marito dopo otto mesi “É stato un incidente”, aveva raccontato alla polizia nel settembre 2021. Adesso la conferma: la caduta è avvenuta come conseguenza di una violenta lite.

Immagine di repertorio

Era stato lui a chiamare i soccorsi, sostenendo che la moglie fosse precipitata accidentalmente dalle scale del condomino. Oggi, dopo otto mesi dalla vicenda, gli inquirenti non hanno dubbi: non si è trattato di un banale – quanto tragico – incidente domestico. Così hanno arrestato un trentanovenne di nazionalità cinese, un commerciante residente a Baranzate (Milano), con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato.

La vicenda

Il fatto è accaduto il 15 settembre 2021 a Baranzate. L'uomo aveva raccontato, quella notte ai carabinieri, che con la moglie era stato a cena fuori. Una sera come tante, a mangiare dai parenti e poi a letto presto. Finché non era stato svegliato dalla figlia, che lamentava l'assenza della mamma. Così si era accorto del corpo che giaceva in fondo all'androne delle scale, volato dal quarto piano. Versione di cui i poliziotti hanno dubitato fin dal primo momento, visto il ritrovamento di una collana strappata e di altri segni di colluttazione sul corpo del marito. Dopo otto mesi, la conferma: la caduta è stata diretta conseguenza di una violenta lite famigliare.

Le prove

La moglie trentatreenne, nonostante il sostegno di un'attività commerciale ben avviata, non si trovava bene in Italia e aveva palesato più volte ai parenti e al marito il proprio scontento. Agli atti, poi, c'è una fotografia della donna, scattata proprio dal marito e inviata nella chat di famiglia: risale all'una e venti circa, quando la chiamata al 118 per chiedere aiuto è solo di qualche minuto successiva (una e ventinove). Prova inequivocabile che la coppia non era andata a dormire, come anche quelle fornite dal contapassi del trentanovenne e gli inquilini del palazzo, che testimoniano di aver sentito le urla di una lite rompere il silenzio notturno per le scale.