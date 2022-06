Cade con la moto davanti alla Motorizzazione, 41enne ricoverato in codice rosso Un motociclista di 41 anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo dopo una rovinosa caduta con lo scooter.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 giugno, a Bergamo. Un uomo di 41 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto nei pressi della Motorizzazione, riportando gravi ferite. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale cittadino Papa Giovanni XXIII.

Cade dalla moto e va a sbattere contro un albero, è grave

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il centauro era in sella al suo scooter Piaggio a tre ruote quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo capitombolando a terra. L'incidente si è verificato all'uscita della rotonda di via Carducci, appena prima di via Koch. Cadendo dal mezzo, è scivolato per decine di metri insieme alla due ruote terminando la corsa contro un albero. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 regionale a bordo di un'automedica e un'ambulanza.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Bergamo

Arrivati in via Koch, hanno trovato il centauro riverso a terra in gravi condizioni con fratture bilaterali degli arti inferiori. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al Papa Giovanni XXIII dove è stato ricoverato. Al momento non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Con gli operatori sanitari, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Bergamo che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto avvalendosi anche delle testimonianze dei presenti.