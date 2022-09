Cadavere carbonizzato nel bagagliaio: un uomo arrestato È un cittadino italiano l’uomo arrestato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio e dell’occultamento del corpo trovato carbonizzato a Cologne (Brescia). La vittima, probabilmente, era un creditore del killer.

È un cittadino italiano, appena arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia con l'accusa di essere il responsabile dell'uccisione e dell'occultamento del cadavere trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto bruciata, a Cologne (Brescia). È indagato per i reati di omicidio aggravato dalla premeditazione, distruzione di cadavere e detenzione illegale di armi.

Il delitto, secondo le ricostruzioni, sarebbe maturato nell'ambito di dissidi di natura economica tra l'omicida (debitore) e la vittima (creditore). Proseguono le indagini anche al fine di chiarire la dinamica dell'evento.

La vittima

Intanto si continua ancora a scavare nel passato della vittima. Il 40enne che è stato trovato carbonizzato in un’auto in provincia di Brescia era infatti indagato dalla direzione distrettuale antimafia in un’enorme inchiesta di droga e armi.

L'automobile bruciata

Ad oggi, gli investigatori credono che il 40enne sia stato ucciso altrove e successivamente trasportato nelle campagne di Cologne per dar fuoco alla sua salma dentro la macchina, un Range Rover.

Automobile intestata a un amico dell'uomo che ha denunciato la scoperta del corpo: convocato in caserma dai carabinieri di di Chiari, avrebbe però dichiarato di aver semplicemente prestato la vettura alla vittima, sottolineando la sua estraneità ai fatti.