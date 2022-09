È di un criminale kosovaro il cadavere carbonizzato trovato a Cologne È di un criminale kosovaro il cadavere carbonizzato trovato a Cologne, nel Bresciano. Sulla vicenda indagano carabinieri e Antimafia.

È stato identificato il cadavere carbonizzato trovato nelle campagne di Cologne. Si tratta di un cittadino 40enne del Kosovo che ha numerosi precedenti penali legati principalmente a traffici illeciti di stupefacenti. Le sue generalità non sono ancora state diramate dalle forze dell'ordine.

È di un criminale kosovaro il cadavere trovato carbonizzato a Cologne

Secondo quanto riportato da Il Giorno, della vicenda è stata informata l'Antimafia in quanto sia la vittima, giudicata come una personalità criminale di alto profilo, che il delitto, un rogo in cui non solo è bruciato il corpo del 40enne ma anche un'auto, fanno ipotizzare gli inquirenti di un possibile coinvolgimento della criminalità organizzata. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul cadavere dell'uomo che sarà utile per stabilire le cause del decesso. Ad oggi, gli investigatori credono che il 40enne sia stato ucciso altrove e successivamente trasportato nelle campagne di Cologne per dar fuoco alla sua salma dentro la macchina che aveva in uso, un Range Rover.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e l'Antimafia: attesi gli esiti dell'autopsia

Il proprietario di quest'ultima, un 34enne anch'egli di origini kosovare, non sembra tuttavia coinvolto nel delitto. Convocato in caserma dai carabinieri di di Chiari, avrebbe dichiarato di aver semplicemente prestato l'automobile alla vittima, sottolineando la sua estraneità ai fatti. I militari, per il momento, non avrebbero motivi per non credergli. Le indagini, comunque, continuano per ricostruire un quadro chiaro della vicenda.