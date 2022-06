Bozzolo, moto si scontra contro le auto in sosta: grave un 21enne Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere andato a sbattere con la sua moto contro delle auto posteggiate. È successo ieri sera a Bozzolo, nel Mantovano.

Immagine di repertorio

Dramma nella notte a Bozzolo, paese della provincia di Mantova, dove un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in gravi condizioni a seguito di un violento incidente stradale che ha coinvolto la sua moto. Il giovane è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona dove è arrivato con l'elisoccorso.

Motociclista si schianta contro le auto parcheggiate, è grave

Tutto è successo intorno alle 23.30 di ieri sera, domenica 12 giugno, in via Valcarenghi. Per cause ancora da accertare, il giovane motociclista è andato a sbattere contro le auto posteggiate a lato della carreggiata. L'impatto sarebbe stato molto violento, tanto da provocare la fuoriuscita di gasolio dalla quattro ruote in sosta. Per questo motivo, oltre ai soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area evitando che la zona venisse interessata da fiamme per prevenire eventuali guai maggiori.

Ricoverato con l'elisoccorso all'ospedale di Cremona

Nel frattempo le squadre di parasanitari si sono prese cura del 21enne che, dopo una prima stabilizzazione in loco, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona. In via Valcarenghi sono rimasti i vigili del fuoco a completare le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri della Compagnia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter ricostruire quanto accaduto. Non è ancora chiaro se vi siano testimoni che possano dare una versione di quanto successo od eventuali telecamere di videosorveglianza da cui prendere le immagini registrate. Al momento, inoltre, non è noto se il 21enne sia in pericolo di vita o meno.