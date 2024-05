Botte e soprusi alla moglie per dieci anni: divieto di avvicinamento per un uomo

video suggerito

A Bagnolo Cremasco (Cremona) una donna ha denunciato il marito perché costretta a subire maltrattamenti e soprusi per dieci anni. L'uomo è stato allontanato da casa.

A cura di Ilaria Quattrone

A Bagnolo Cremasco (Cremona) una donna ha denunciato il marito perché costretta a subire maltrattamenti e soprusi per dieci anni. L'uomo è stato allontanato da casa.

I due sono stati sposati per trent'anni. Alle forze dell'ordine, la vittima ha raccontato che nell'ultimo decennio ha subito diverse violenze: l'uomo, che sarebbe stato spesso ubriaco, l'ha minacciata e picchiata. Le ennesime botte e minacce, hanno portato la donna a lasciare la casa in cui vivevano e trovare rifugio da alcuni parenti.

Dopo essersi messa in salvo, ha capito che l'unico modo per poter sentirsi realmente al sicuro e presentare una denuncia. Si è così rivolta ai carabinieri del paese: a loro ha raccontato quanto vissuto e ha depositato la querela. I militari hanno avviato tutte le indagini necessarie per ricostruire il contesto in cui le violenze sono maturate. Hanno quindi scoperto quanto costretta a vivere per tantissimi anni. Un giudice ha poi disposto l'ordine di allontanamento immediato del marito dall'abitazione coniugale, nella quale la donna è potuta rientrare.