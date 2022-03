Bimbo ucciso a Milano: perché è stato annullato l’ergastolo al padre di Mehmed Il padre del piccolo Mehmed, il bambino ucciso a maggio 2019, dovrà scontare 28 anni di carcere: la sentenza ha ribaltato quanto era stato deciso in primo grado quando era stato condannato all’ergastolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Alijica Hrustic, padre del piccolo Mehmed, il bimbo di due anni ucciso tra il 21 e il 22 maggio 2019 in una casa Aler vicino a San Siro a Milano, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Per i giudici si trattava di omicidio volontario, maltrattamenti sia al piccolo che alla madre che è stata risarcita con centomila euro insieme agli altri due figli e per tortura: è stato il primo caso in Italia in cui un uomo è stato condannato per questo reato nell'ambito delle violenze domestiche.

Così è morto il piccolo Mehmed

Mehmed è morto per le gravissime lesioni riportate: cinquantuno calci e pugni in testa, gli ha lacerato il labbro superiore, gli ha dato morsi su braccia e schiena, gli ha provocato delle ustioni sotto a piedi fino a darsi un colpo mortale alle 6 del mattino. "Non credevo che l'avrei ucciso", ha detto il 26enne dopo il suo arresto e durante l'interrogatorio davanti ai magistrati.

Perché è stato annullato l'ergastolo

Ieri, mercoledì 9 marzo, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha fatto cadere l'accusa di omicidio volontario e anche quella per tortura. Non solo: l'uomo, difeso dall'avvocato Giuseppe De Lalla, è stato assolto per i maltrattamenti alla moglie e quanto fatto al figlio è stato riqualificato nel reato di maltrattamenti.

Adesso dovrà scontare 28 anni di carcere

L'uomo quindi non dovrà più scontare l'ergastolo, ma 28 anni di carcere. Ad aggravare la sua posizione: la minorata difesa del piccolo e l'avere agito con sevizie. Tra quaranta giorni arriveranno le motivazioni della sentenza che forniranno un quadro più ampio su come siano stati ricostruiti i fatti.