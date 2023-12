Bimbo di 6 anni chiama la polizia perché in ritardo con la lettera per Babbo Natale: gli agenti corrono da lui Il piccolo Marco, 6 anni, ha chiesto aiuto alla polizia perché era in ritardo con la consegna per la sua lettera a Babbo Natale: la lettera è partita verso la Lapponia dopo l’intervento degli agenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto è finito nei migliori dei modi. Il piccolo Marco, 6 anni, ha chiesto aiuto alla polizia perché era in ritardo con la consegna per la sua lettera a Babbo Natale. In suo aiuto è intervenuta Silvia, l'amica poliziotta, che ha immediatamente chiamato la Questura di Brescia e richiesto l'intervento di una volante "per questo speciale compito natalizio", come racconta la polizia sulla sua pagina Facebook.

"Insieme, inseguono il tempo per rendere indimenticabile il Natale del piccolo Marco. La lettera è partita verso la Lapponia, portando con sé la magia dell'amicizia e la speranza di un sereno Santo Natale", ha scritto sui social la Questura di Brescia.

Anziana Milanese chiama la polizia per gli auguri

A chiamare in questura a Milano invece è Marisa. La signora non ha chiamato per richiedere un intervento ma per ringraziare: "Volevo ringraziarvi tutti per la continua sicurezza che ci date". Alcuni agenti hanno così deciso di raggiungere l'anziana a casa e di regalare lei i panettoni. Qui anche via radio sono avvenuti gli auguri di Natale.

Leggi anche Picchiata dal fidanzato nel supermercato, 18enne chiama la polizia dal bagno di un bar e si salva

La Questura di Milano ha spiegato così in un post Facebook cosa è successo: "La signora Marisa ha chiamato la centrale operativa della Questura di Milano per ringraziare gli agenti della Polizia di Stato per il loro quotidiano impegno e ha offerto loro dei panettoni augurando buone feste via radio".