Bimbo chiude la madre in giardino, scoppia un incendio: il video dei carabinieri che salvano lui e la sorella neonata I carabinieri sono intervenuti in una casa di Travagliato, in provincia di Brescia: qui un bimbo di due anni ha chiuso fuori in giardino la madre, mentre in casa stava per scoppiare un principio di incendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di 2 anni ha accidentalmente chiuso in giardino la madre che era uscita per gettare la spazzatura. Il piccolo quindi è rimasto in casa da solo con la sorellina neonata. Subito la donna ha dato l'allarme e in poco tempo sono arrivati sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Chiari. Il tutto è successo in un’abitazione di Travagliato, in provincia di Brescia, lo scorso 12 gennaio.

Nel dettaglio la preoccupazione della madre è sorta perché in quel momento stava cuocendo qualcosa sul piano ad induzione, provocando un principio di incendio. I carabinieri intervenuti sul posto si sono subito accorti che porte e finestre erano chiuse e non potevano abbattere la porta di ingresso a vetri per evitare il ferimento del bambino.

I militari alla fine sono riusciti ad accedere all'interno della casa anche grazie all'aiuto del bimbo di due anni: in pochi secondi i minori sono stati messi in salvo. In tempo, perché la casa era ormai saturata dal fumo. A causa dell’inalazione del fumo, i minori sono stati trasportati presso l’ospedale Sant'Anna di Brescia per accertamenti.