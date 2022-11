Bimba di 4 anni passa la notte accanto alla madre morta: “Fate piano, sta dormendo” Convinta che stesse dormendo, la bimba ha trascorso l’intera notte accanto alla madre colta da un malore durante il sonno. Ai parenti ha detto di non fare rumore per non svegliarla.

È rimasta per tutta la notte accanto al corpo della madre, deceduta nel sonno a causa di un malore, convinta che stesse ancora dormendo. All'arrivo dei familiari, la bimba di appena 4 anni ha infatti detto loro: "Fate piano, mamma sta dormendo". In realtà la donna, di 40 anni, era deceduta nel sonno.

A 4 anni passa la notte con la madre morta

È accaduto in via Pergolesi a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una bambina di soli quattro anni è rimasta per tutta la notte accanto al corpo ormai senza vita della madre, deceduta nel sonno.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata colta da un malore durante la notte che le ha causato il decesso. Ma la figlia era convinta che stesse dormendo profondamente e, per questo, non rispondeva ai suoi richiami.

Così, quando sono arrivati nell'appartamento altri familiari della donna e della bimba, quest'ultima ha detto loro di non fare rumore per non svegliare la madre.

"Fate piano, sta dormendo"

"Fate piano, sta dormendo" avrebbe detto la bimba – secondo quanto riportato da La provincia pavese – ai parenti che si sono recati presso la loro abitazioni preoccupati perché la donna non rispondeva al telefono.

Non è ancora stato reso noto se mamma e figlia vivevano da sole o se si sono ritrovate da solo proprio la notte in cui la donna è stata colpita da un malore per un caso fortuito.

Intanto la bimba è stata consegnati ai familiari per ricevere l'affetto necessario per affrontare un momento così difficile.