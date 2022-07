Bevono l’acqua e si sentono male: 27 bambini finiscono in ospedale Ventisette bambini sono finti in ospedale dopo essersi sentiti male: sono rimasti intossicati dal cloro dopo aver bevuto dell’acqua.

Per alcuni bambini ed educatori francesi la vacanza italiana ha avuto momenti di panico. Sabato 16 luglio sono stati chiamati i soccorsi dopo che 27 bambini e anche alcuni educatori si sono sentiti male. Stando alle prime informazioni riportate su Brescia Today, il gruppo era in vacanza nel b&b Nonna Marì, nella frazione di Maru a Puegnago sul lago di Garda. A finire in ospedale sono stati i bambini tra i 7 e i 17 anni ed gli educatori tra i 20 e i 26 anni.

L'intossicazione da cloro nell'acqua

Cosa sia successo è ancora da chiarire nei particolari: sembrerebbe però che i bambini siano rimasti intossicati da cloro. Tra le ipotesi quella che nella zona dove si trovavano è stata presente una contaminazione. Nulla a che vedere però con l'acquedotto, in cui il cloro viene spesso utilizzato come disinfettante. Dopo i primi sintomi, subito sul posto si sono precipitate otto ambulanze. In ospedale ci sono finiti i 27 bambini: questi hanno iniziato a sentirsi male subito dopo cena. Hanno avuto nausea, vomito, mal di testa e altri sintomi simili. I medici hanno spiegato che si è trattato di una lieve intossicazione: molto probabilmente era presente nell'acqua che poi i bambini hanno bevuto. Nessuno di loro però è in pericolo di vita.

Si indaga sull'origine dell'intossicazione

Intanto le forze di polizia continuano a indagare per cercare di scoprire l'origine dell'intossicazione. Certo al momento è che l'acqua poteva essere intossicata e tutti i piccoli l'hanno bevuta. Restano ancora tanti dubbi: se l'acqua contaminata è solo presente nella struttura che ha accolto i bambini oppure anche nelle zone vicine. Per il momento però nessun altro abitante del paese risulta intossicato.