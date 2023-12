Beve e si mette alla guida: in auto c’erano anche i figli piccoli, denunciato Un uomo è stato trovato ubriaco alla guida della sua automobile: è stato denunciato. La sua posizione è stata segnalata anche alla Procura per i minorenni: in auto con lui, infatti, c’erano anche i figli minorenni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di giovedì 28 dicembre un uomo è stato denunciato perché durante un controllo è stato trovato ubriaco alla guida. In auto, con lui, c'erano anche i figli minorenni. Le forze dell'ordine lo hanno fermato lungo la strada provinciale Monza-Trezzo.

L'uomo aveva nel sangue alcol superiore ai limiti di legge

I carabinieri della compagnia di Vimercate erano impegnati in alcuni servizi di controllo sul territorio. Hanno quindi fermato un uomo a bordo di un veicolo: hanno notato subito che il conducente era particolarmente strano, come se avesse bevuto.

Insospettiti dal suo atteggiamento, hanno quindi deciso di sottoposto all'alcoltest. L'accertamento ha dato subito esito positivo: nel sangue aveva alcol oltre il limite consentito dalla legge. L'uomo era quindi completamente ubriaco. Per questo motivo, per lui è scattata subito la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il caso segnalato alla Procura per i minorenni

La situazione è ancora più complessa perché con lui a bordo c'era i due figli. Entrambi sono in età scolare. I carabinieri hanno quindi informato dell'accaduto anche la Procura per i minorenni competente sul territorio. Nelle prossime ore quindi gli inquirenti decideranno il da farsi.