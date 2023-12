Baby Gang annuncia un concerto al Forum nel 2024: come farà a salire sul palco nonostante le condanne Il trapper Baby Gang è stato condannato a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville a Milano (insieme a Simba La Rue e altri membri della crew) e a 4 anni e 10 mesi per una serie di rapine nel Milanese. Quello al Forum è il suo primo grande live. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

"Dite a mamma e papà che Baby Gang è tornato in campo". Così il trapper 22enne, al secolo Zaccaria Mouhib, ha annunciato sui social la sua prossima e primissima data al Mediolanum Forum di Assago, prevista per il 6 maggio 2024. Un appuntamento che segue le recenti condanne penali, rispettivamente a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville a Milano (insieme a Simba La Rue e altri membri della crew) e a 4 anni e 10 mesi con l'accusa di rapina, dopo alcuni episodi avvenuti tra il centro città e il nord Milanese.

Sentenze che, al momento, non saranno però d'ostacolo alla carriera musicale del giovane lecchese e al suo live intitolato "La fine del mondo". Il musicista, infatti, al momento sconta la sua pena ai domiciliari, con il divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente, in vista del processo d'appello. Per salire sul palco del Forum, come già accaduto quando ha duettato con Lazza all’Ippodromo di Milano lo scorso settembre, potrà chiedere ai giudici un permesso speciale finalizzato a svolgere la sua professione in attesa della nuova sentenza.

Baby Gang, già destinatario in passato di numerosi provvedimenti giudiziari (tra cui i fogli di via da Lecco, Milano e dai principali centri della riviera romagnola), è del resto il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify con più di 1,5 miliardi di stream complessivi. E quello al Forum sarà il primo grande show musicale per il trapper da oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube, primo e unico cantante ad aver girato un video musicale durante il periodo di detenzione a San Vittore: i biglietti per l'evento primaverile si trovano attualmente in vendita al prezzo base di 32,20 euro, fino ai pacchetti vip da 68 e 170 euro.

Baby Gang nel carcere di San Vittore a Milano