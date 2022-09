Bambino di tre anni azzannato da un rottweiler scappato da un recinto, ricoverato d’urgenza Un bambino di tre anni è stato azzannato da un rottweiler scappato da un recinto. Trasportato in ospedale in codice giallo, i medici hanno dichiarato serie le lesioni riportate a causa dei morsi.

A cura di Fabio Pellaco

Attimi di paura per una tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Un bambino di tre anni è stato azzannato da un rottweiler scappato da un recinto vicino a dove si trovava il piccolo. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i soccorsi che hanno trasportato il bambino in ospedale.

Il cane è scappato dal recinto

Il cane era in un recinto poco distante dal giardino dove il piccolo si trovava insieme alla nonna. Per cause ancora da accertare, il rottweiler sarebbe riuscito a scavalcare la recinzione ed entrare all'interno del giardino. Poi sarebbe subito corso verso il bambino per azzannarlo.

Nei momenti drammatici e concitati che si sono susseguiti, la nonna ha cercato di liberare il nipote dalla morsa del cane, senza successo. Poco dopo sono intervenute altre persone in aiuto della donna che sono riuscite nell'intento. Intanto era stato allertato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso.

Il bambino trasportato in ospedale

I soccorritori hanno prestato le prime cure al piccolo sul luogo dove è avvenuto il fatto, poi è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo, con diverse ferite procurategli dai morsi inferti dal cane. Secondo i primi accertamenti effettuati dal personale del nosocomio, non sarebbe in pericolo di vita, ma le lesioni riportate sono state dichiarate serie.

Sul luogo dell'incidente sono anche intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gallarate, competenti per il territorio, che hanno dato il via alle indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che il cane sia riuscito a scavalcare la recinzione. All'attenzione degli inquirenti c'è anche la costruzione del recinto: dovrà essere accertato se la protezione fosse adeguata per non permettere al cane di uscire.