Bambino di 11 anni esce di casa e scompare: si cerca Papamussa Un bambino di 11 anni, Papamussa, è scomparso dopo essere uscito dalla sua casa di Rescaldina, alle porte di Milano, dove vive con la sua famiglia.

A cura di Giorgia Venturini

Papamussa, bambino 11 anni scomparso in provincia di Milano.

Si cerca da ieri un bambino di 11 anni, Papamussa. Non si hanno più sue notizie da ieri giovedì 15 giugno. Da quando è uscito dalla casa in cui vive con la sua famiglia e di lui non si è saputo più nulla. E' quanto successo a Rescaldina.

Il papà ha lanciato un appello sui social: "Chiediamo aiuto per ritrovare nostro figlio, grazie a chi potrà aiutarci – afferma il papà dell'11enne – Ieri pomeriggio, intorno alle 18, è uscito dalla porta di casa. La mamma ha sentito la porta che si chiudeva e poi di lui più nulla". Chi dovesse vederlo può chiamare il 112 o il numero 338.4144720.