Baby killer a 14 e 15 anni, condannati a 12 anni per l’omicidio di Cristian Sebastiano a Monza Condanna confermata per i due giovani di San Rocco (Monza) responsabili dell’omicidio di Cristian Sebastiano. Uccisero l’uomo a coltellate nel novembre 2020, quando avevano 14 e 15 anni, dopo averlo rapinato della cocaina che aveva in tasca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Condanna confermata per i due giovani di San Rocco (Monza) responsabili dell’omicidio di Cristian Sebastiano: uccisero l'uomo a coltellate il 29 novembre 2020, quando avevano 14 e 15 anni, dopo averlo rapinato della cocaina che aveva in tasca. La pena, confermata in Appello, è diminuita rispetto ai 14 anni del primo grado per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Dopo una battaglia legale a colpi di perizie psichiatriche contrapposte, così, i periti nominati dal Tribunale di Milano hanno concluso infatti per la piena capacità di intendere e di volere dei giovani al momento del brutale assassinio del 42enne, colpito a morte sotto i portici delle case popolari di via Fiume a San Rocco. L'uomo, pusher in zona, aveva un appuntamento con i due ragazzini per una cessione di cocaina quando venne aggredito con trenta coltellate al torace e alla gola.

Insomma, niente sconto per infermità mentale parziale e niente messa alla prova a svolgere lavori socialmente utili per estinguere i reati commessi, come chiesto dalla difesa. I due ragazzi sono stati nel frattempo scarcerati per la scadenza dei termini di custodia cautelare e torneranno eventualmente in carcere solo a sentenza definitiva. Ma, nel frattempo, hanno dovuto abbandonare il percorso di recupero che stavano affrontando.

"Volevamo solo rapinarlo, non ucciderlo", dissero i due al tempo. "Conoscevo uno dei ragazzi che lo hanno ucciso, quello che ha confessato", le parole invece della madre di Cristian Sebastiano, Patrizia Bernardo. "A 14 anni era tossicodipendente, ma forse avrà iniziato a 8 anni, no lo so, comunque molto presto. Se penso che a quell'età era in grado di maneggiare un coltello da cucina e ammazzare qualcuno… uno lo ha tenuto fermo, l'altro lo ha accoltellato. Cristian era nei giri della droga da sempre, ma ultimamente si stava riprendendo".