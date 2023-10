Azienda regala a tutti i dipendenti un viaggio a Santo Domingo: “Potete portare anche un familiare” La Tendaggi Paradiso, azienda tessile del Comasco, regalerà ai propri lavoratori una vacanza all-inclusive in un villaggio di Santo Domingo. È la sesta volta che l’imprenditore Ernesto Castiglioni premia i dipendenti con un viaggio.

A cura di Fabio Pellaco

L’isola di Saona nella Repubblica Dominicana

"Stare bene sul posto di lavoro per stare bene anche a casa": questo è il motto di un'azienda tessile del Comasco che per il sesto anno regalerà un soggiorno in un villaggio vacanze all-inclusive ai suoi 27 dipendenti che avranno l'opportunità di portare con sé anche un familiare. L'idea arriva dall'imprenditore Ernesto Castiglioni, fondatore 76enne della Tendaggi Paradiso.

Una vacanza premio per i dipendenti di un'azienda tessile

L'iniziativa con cui l'azienda ha voluto gratificare impiegati e operai è stata resa nota da La Provincia di Como, a cui gli stessi dipendenti si sono rivolti per ringraziare pubblicamente i titolari. Il viaggio avrà come meta la Repubblica Dominicana e durerà dal 28 ottobre al 5 novembre.

Per i dipendenti dell'azienda con sede a Cascina Rizzardi e stabilimento a Guanzate il premio è diventato una gradita consuetudine. È la sesta volta che viene offerta la possibilità di trascorrere una settimana di vacanza lontani dalla quotidianità lavorativa. In passato le destinazioni scelte sono state altrettanto esotiche: Libia, Egitto, Thailandia.

Il benessere dei lavoratori al primo posto

La richiesta di responsabilità e impegno sul luogo di lavoro viene così ripagata con incentivi che rafforzano il rapporto tra azienda e dipendenti. La cura del benessere dei propri lavoratori è messa al primo posto per far sì che la stessa attività imprenditoriale ne tragga beneficio. La vacanza in compagnia dei colleghi diventa così un modo per confrontarsi in un clima più spensierato. Ma il viaggio annuale non è l'unica accortezza che la famiglia Castiglioni ha nei confronti dei suoi lavoratori. I dipendenti raccontano di una grande attenzione a ogni esigenza delle proprie maestranze, dalla flessibilità oraria all'aiuto economico.

L'azienda è stata fondata da Ernesto Castiglioni e dalla sua famiglia nel 1979 a Casnate con Bernate. Si occupa della produzione di tendaggi e tessuti e distribuisce i suoi prodotti tra in Italia, Europa, paesi dell'ex Unione Sovietica, Sud America ed Estremo Oriente.