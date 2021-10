Avvistato orso in provincia di Brescia: distrutti alcuni capanni vicino al comune di Bagolino Il Comune di Bagolino lancia l’allarme: diverse segnalazioni di capanni da caccia distrutti farebbero pensare alla presenza di un orso nei dintorni. Sarebbe il secondo avvistamento nel giro di pochi mesi nella provincia. L’amministrazione chiede prudenza e di ritirare i richiami vivi dalle voliere.

A cura di Simona Buscaglia

Nei pressi di Bagolino, nel Bresciano, sarebbe stato accertata la presenza di un orso vicino alle case. A diramare l'annuncio ai cittadini è stato il comune tramite un messaggio su Facebook. Secondo quanto riportato dall'amministrazione sarebbero stati segnalati diversi danni a capanni di caccia riconducibili alla presenza di un orso nella zona.

Le segnalazioni nei comuni di Idro, Anfo e Bagolino

Dal 18 settembre ad oggi, cinque diverse segnalazioni sarebbero pervenute nelle vicinanze dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino, in località Ponte Caffaro. Ci sarebbero stati in particolare "danni con distruzione di voliere e conseguente fuga o morte dei richiami vivi" si legge nel messaggio sui social. Per evitare l’avvicinamento dell’animale ai luoghi frequentati dall’uomo e quindi anche agli appostamenti fissi di caccia e per salvaguardare gli uccelli di richiamo "sarebbe opportuno e consigliabile ritirare i richiami dalle voliere durante la notte e di evitare di lasciare il pastone di alimentazione in prossimità degli stessi – spiegano dal comune nel Bresciano – con particolare riferimento ai comuni sopra indicati". Viene richiesta la massima diffusione del messaggio nelle zone interessate.

Sarebbe il secondo avvistamento nella provincia

Nella seconda metà di agosto, un orso bruno (che ha il nome scientifico di Ursus arctos) era stato infatti segnalato in Valle Camonica, nella zona della Valle del Miller al Parco dell'Adamello. Si sarebbe trattato, come aveva precisato il Parco, di un esemplare di orso adulto in dispersione dal Trentino. Si tratterebbe quindi del secondo avvistamento nella provincia di Brescia nell'arco di pochi mesi.