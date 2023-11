Autobus prende fuoco di fronte all’aeroporto di Linate: il video dell’incendio Un autobus di linea ha preso fuoco sulla strada che porta verso l’aeroporto di Linate: le fiamme sono partite dal vano motore. Illeso il conducente.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Welcome To Favelas

Nella giornata di oggi, venerdì 24 novembre, ha preso fuoco un autobus di linea Autoguidovie. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembra che l'autista fosse diretto verso il capolinea della M4 quando, mentre da via Jannacci stava per imboccare la rotatoria, ha notato una spia che lampeggiava sul cruscotto. Il conducente ha così chiamato il numero unico delle emergenze 112.

L'autista è sceso immediatamente dall'autobus

Alle 6.30 del mattino sono così intervenuti i vigili del fuoco e in particolare un mezzo dell'Aps (Auto pompa serbatoio) del distaccamento di via Benedetto Marcello. Una volta giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme: l'incendio aveva già coinvolto gran parte del mezzo. Fortunatamente l'autobus era vuoto: c'era solo l'autista che è sceso subito dal pullman e, infatti, non ha riportato alcuna ferita.

Il video ripreso da alcuni automobilisti

Alcuni automobilisti, che si stavano dirigendo verso Milano e si trovavano sulla strada provinciale Rivoltana, hanno notato le fiamme e le hanno riprese. Le immagini postate sui social sono impressionanti: si vede, infatti, questa enorme palla di fuoco che sovrasta la carreggiata. I vigili del fuoco hanno domato il rogo. L'intervento si è concluso alle 8.10.

Le fiamme sono partite dal vano motore del mezzo

Il veicolo è andato completamente distrutto. Adesso si attende che venga rimosso dalla carreggiata. È ancora difficile stabilire cosa possa aver causato l'incendio: per il momento, sulla base di quanto ha appreso Fanpage.it, sembrerebbe che le fiamme siano partite dal vano motore. Potrebbe quindi essersi trattato di un guasto o di un cortocircuito.