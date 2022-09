Auto travolge bimbo di due anni: il piccolo è stato sbalzato per diversi metri Un bimbo di due anni è stato travolto da un’auto: il piccolo stava attraversando la strada con la sua famiglia quando è stato investito e sbalzato per alcuni metri.

Non è in pericolo di vita il bimbo di due anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 settembre, è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato a Cologno Monzese, comune dell'hinterland di Milano. Il piccolo stava attraversando la strada con la sua famiglia quando è stato investito e sbalzato per alcuni metri.

La dinamica dell'incidente

Con lui c'erano la mamma, il papà e il fratellino che non sembrerebbero essere stati coinvolti. L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 in via Milano: in base alle ricostruzioni, il bimbo stava attraversando la strada quando a un certo punto ha accelerato il passo. Sfuggendo alla presa dei genitori, è stato colpito dall'auto che viaggiava in direzione Milano.

I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica e hanno trasferito il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo. La polizia locale ha poi svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: il conducente del veicolo è stato sanzionato per non aver rispettato la precedenza.

Un incidente simile a Brugherio, coinvolta una bimba di 3 anni

Intanto, sempre ieri pomeriggio a Brugherio (Monza e Brianza), un furgone ha investito un autobus di linea Z201: l'incidente è avvenuto in via Sant’Anna alle ore 17.15. Nel furgone, oltre al conducente (un uomo di 42 anni), c'era anche una bimba di tre anni. La piccola si trovava a bordo senza seggiolino di sicurezza.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: né la bimba, né i dieci passeggeri che si trovavano sul pullman. La polizia locale ha però sanzionato il 42 anni per aver portato sul mezzo un passeggero che non era inerente all'attività di trasporto/lavorativo, per non aver utilizzato un sistema adeguato per il passeggero minorenne e per omesso controllo del veicolo.