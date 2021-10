Attacco hacker all’azienda di patatine San Carlo: chiesto un “riscatto” per i dati trafugati L’azienda di patatine San Carlo ha subito un attacco hacker di tipo ransomware. Alcuni “pirati” informatici si sono introdotti nei sistemi del gruppo con sede a Milano e hanno trafugato alcuni dati, chiedendo un riscatto per “rilasciarli”. Il gruppo non avrebbe però intenzione di pagare il riscatto.

A cura di Francesco Loiacono

Attacco hacker alla San Carlo, nota azienda produttrice delle patatine fritte in busta pronte da mangiare. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Agi, l'azienda fondata a Milano nel 1936 sarebbe stata colpita da un attacco del tipo ransomware, ossia con la richiesta di riscatto. Gli hacker, riuniti nella sigla "gruppo Conti", si sarebbero introdotti nei sistemi informatici dell'azienda, appropriandosi di alcuni dati e chiedendo un riscatto, da pagare in criptovalute, per il loro "rilascio". Ma l'azienda, stando a quanto dichiarato in una nota, non avrebbe intenzione di pagare: "Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di sicurezza per isolare e contenere la minaccia – ha spiegato il gruppo – Al momento alcuni servizi informatici sono solo parzialmente funzionanti, ma l'operatività del Gruppo è comunque garantita, dalla produzione, alla distribuzione, alla vendita dei nostri prodotti".

La polizia postale: indagini ancora all'inizio

Da una piccola rosticceria in via Lecco, la San Carlo è diventata un colosso nel settore delle patatine croccanti in busta e più in generale degli snack. Il gruppo può contare su oltre 300 milioni di euro di fatturato e più di duemila dipendenti. Sono quattro gli stabilimenti produttivi in Italia, con 167 centri di distribuzione e 1341 furgoni per l'approvvigionamento di bar, ristoranti e supermercati. L'attacco al gruppo San Carlo è simile, nella dinamica, a quello che ha colpito nelle scorse settimane la Regione Lazio e la Siae, Società italiana degli autori ed editori. Le indagini su quanto accaduto, stando a quanto riferito a Fanpage.it da fonti della Polizia postale, sono comunque in una fase ancora preliminare: non è chiaro se, oltre alla San Carlo, anche altre aziende milanesi siano state oggetto di attacchi simili.