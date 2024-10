video suggerito

Arrestato per traffico di droga Domenico Papalia, il figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia Domenico Papalia, figlio del boss della ‘ndrangheta Antonio Papalia, è stato arrestato per associazione finalizzata al traffico di cocaina. Il 41enne avrebbe gestito l’arrivo di decine di chili di cocaina dal Nord Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È stato arrestato per associazione finalizzata al traffico di cocaina Domenico Papalia, figlio dello storico boss della ‘ndrangheta lombarda Antonio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dal Gico del nucleo di polizia Economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, e coordinate dai pm Sara Ombra e Leonardo Lesti, il 41enne gestiva direttamente l'arrivo in Lombardia di decine di chili di cocaina dal Nord Europa. Il nome di Papalia era comparso, da non indagato, anche negli atti relativi all'inchiesta Doppia Curva sul tifo organizzato di Inter e Milan.

Come anticipato dal Corriere della Sera, Papalia è stato arrestato e condotto in carcere nei giorni scorsi su richiesta dei pm di Milano. Il 41enne, figlio di Antonio Papalia vertice della ‘ndrangheta in Lombardia e condannato all'ergastolo, è tra gli oltre 50 indagati nell'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.

Lo stesso Papalia, già arrestato nel 2009 ma assolto dall'accusa di associazione mafiosa, secondo gli investigatori gestiva direttamente l'arrivo di cocaina soprattutto dal Belgio. Per ricostruire la rete delle persone coinvolte nei traffici, la guardia di finanza di è servita del sistema Enrochat che le ha permesso di decriptare le chat tra i componenti dei gruppi.

Il nome di Domenico Papalia, inoltre, era comparso anche negli atti dell'inchiesta Doppia Curva sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan (non è tra gli indagati). In particolare, pare che Luca Lucci, capo ultrà rossonero, sia "vicino" a Rosario Calabria, il quale, a sua volta, sarebbe legato a Domenico Papalia, "figlio di Antonio". L'ipotesi formulata dagli inquirenti è che la Curva Sud ottenesse protezione per i suoi affari proprio dal clan Barbaro-Papalia.