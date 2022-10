Arrestato a Milano Craig Auringer, autore di una truffa da 100 milioni: era ricercato in tutto il mondo È stato arrestato a Milano Craig Auringer, il canadese accusato di aver messo in piedi una truffa da 100 milioni di dollari: i poliziotti lo hanno trovato mentre passeggiava in via Manzoni.

A cura di Ilaria Quattrone

Craig Auringer (Fonte: Twitter)

È stato beccato mentre passeggiava in via Manzoni a Milano: così lo ha trovato la polizia che lo ha arrestato per aver messo in piedi una truffa colossale di oltre cento milioni di dollari. Craig Auringer, 52 anni, era ricercato in tutto il mondo. Il mandato di cattura era stato emesso dalla Procura di New York.

Il controllo dei poliziotti di Milano

L'uomo è un cittadino canadese, ma risulta residente in Inghilterra. In visita come turista a Milano, alloggiava in un hotel. Quando i poliziotti lo hanno fermato, ha dato i suoi documenti: gli agenti hanno inserito i suoi dati nel sistema e fatto la scoperta. Ricercato per truffa, è stato portato immediatamente al carcere di San Vittore.

Adesso è in attesa dell'udienza di estradizione che si svolgerà in Corte d'Appello. Stando alle notizie diffuse fino a questo momento, sembrerebbe che sia al centro di un colossale operazione.

Cos'è la banda The Group e per cosa sono accusati

Il procuratore distrettuale di New York Damien Williams lo accusa di far parte di The Group. La banda famosa perché avrebbe manipolato il mercato azionario e societario americano tanto da generare – secondo l'accusa – oltre cento milioni di dollari di proventi illeciti. Profitti accumulati con il metodo "pump and dump".

Il gruppo, sempre secondo le indagini, avrebbe rastrellato le azioni di piccole società sul mercato internazionale. Dopodiché avrebbero attuato il meccanismo del pompaggio da altri investitori attraverso alcune campagne di promozioni fittizie e l'uso di false informazioni. Infine avrebbero venduto le azioni al massimo della loro quotazione.